Tesla chercherait à créer ses propres lunettes de réalité augmentée pour ses employés

Augmenter la vitesse des chaînes de production

Une certaine familiarité avec la réalité augmentée

Ce n'est plus un secret : le fabricant de voitures électriquesa rencontré toute une série de problèmes de production, liés aux chaînes de montage de sa Model 3, plus tôt dans l'année. Tant et si bien que l'entreprise californienne a failli mettre la clé sous la porte , la faute à de lourdes pertes financières susceptibles de faire couler l'entreprise.a pris le sujet très au sérieux et ne compte plus réitérer l'expérience.Au regard du brevet déposé à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, mis au jour le 6 décembre 2018 puis uploadé par le journaliste d' Electrek Frédéric Lambert, c'est à se demander si l'entrepreneur américain n'aurait pas trouvé une solution définitive aux problèmes susmentionnés : des, dotées d'une application professionnelle spécialement conçue pour ses employés affectés dans les usines.L'objectif de ce dispositif étant «», peut-on lire. En sachant que les lunettes AR ont déjàà maintes reprises leur capacité à optimiser les processus de production en facilitant le travail des utilisateurs, l'idée n'est pas à jeter à la poubelle.Tesla faisait d'ailleurs partie despar Google dans le cadre d'un programme secret, articulé autour des Google Glass Enterprise Edition, en 2016. La firme d'outre-Atlantique est donc loin d'être étrangère à ces nouvelles solutions professionnelles et semble séduite à l'idée de créer ses propres produits.Ici, les lunettes AR permettraient, par exemple, delors des contrôles ou d'aider à la réalisation de certaines tâches.