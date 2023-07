Elon Musk aurait utilisé des fonds de Tesla pour se créer... une maison de glace

Quand on pense à Elon Musk, on voit d'un côté un entrepreneur particulièrement doué à la tête de sociétés à la pointe de l'innovation comme Tesla ou SpaceX et, de l'autre, c'est plutôt le côté troll et particulièrement fantasque qui apparaît chez celui qui a par exemple défié Mark Zuckerberg à un concours de longueur de pénis. Nous ne devrions donc plus être étonnés par ses frasques. Et pourtant…