TSMC pourrait complètement remplacer Samsung dans les Tesla

D'après un rapport de DigiTimes, Tesla envisagerait de se fournir exclusivement chez TSMC à l'avenir, qui gèrerait la conception de ses puces gravées dans une finesse inférieure à 7 nm.

Si l'on en croit les informations de la publication, Samsung continuera de collaborer avec Tesla pour la génération actuelle de puces, les FSD 3.0 basées sur une architecture de 14 nm. Le géant sud-coréen serait encore mis à contribution pour la prochaine étape, les puces FSD 4.0 gravées en 7 nm.

Mais pour la suite, TSMC serait seule à bord pour produire les puces dont a besoin Tesla. On ne sait pas encore sous quelle architecture est prévue la première fournée de puces TSMC pour le constructeur automobile. La firme maîtrise le 4 nm et va débuter la production de masse du 3 nm, alors que la recherche et le développement sur le 2 nm sont déjà bien entamés également.