Tesla : le fameux volant Yoke ferait son retour dans le Cybertruck

Mais ce volant n'était (et n'est toujours) pas du goût de tout le monde, et certains utilisateurs regrettent la forme précédente, plus traditionnelle et parfois considérée comme plus pratique pour les manœuvres, l’ergonomie ou la sécurité. Qu’importe : pour Elon Musk, le Yoke représente l’avenir et sera probablement incorporé au Cybertruck.