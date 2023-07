SEGA pensait vraiment être en mesure de "tuer" Sony Japon, et ces documents le prouvent

Sur le territoire américain, Tom Kalinske a endetté SEGA et doit obtenir de meilleurs résultats. Les bons chiffres de la Mega Drive étaient encourageants, et ont poussé la filiale à sortir le grand jeu. Mais l'échec commercial de la 32X, imputé à Tom Kalinske, a conduit Sega Japon à reprendre la main et à accélérer le mouvement pour la Staturn. Dès mars 95, Tom Kalinske a annoncé alors une sortie le 2 septembre, mais sans donner de prix.

Le patron de SEGA Japon, Hayao Nakayama, a alors envoyé des représentants quelques jours plus tard afin d'organiser une sortie rapide. Les fonds manquaient et SEGA craignait l'agressivité de Sony en matière de marketing. Tom Kalinske s'est opposé, sans succès, et finalement, le 11 mai la console a été présentée au public occidental sur la scène de l'E3 1995. La firme a déclaré que la Saturn était immédiatement disponible à 399 dollars nue, ou à 499 dollars équipée de Virtua Fighter.

30 000 exemplaires avaient été livrés en amont dans certaines boutiques, ce qui a très fortement énervé Best Buy et Walmart. Le même jour, Sony a réalisé son premier coup d'éclat avec un moment devenu mythique dans la longue histoire de feu l'E3. Steve Race est en effet monté sur scène afin de présenter la PlayStation. Il a tout simplement annoncé le prix (299 dollars), et a quitté la scène sous les applaudissements.

SEGA tentera tout, y compris une forte baisse de prix, mais rien n'y fera. La PlayStation a gagné la bataille, y compris en Europe où la Saturn est battue par la Mega Drive lors des fêtes de fin d'année en 1995. La dernière Saturn a été produite en 2000 pour un total de 9,5 millions d'exemplaires vendus, tandis que la PlayStation passera la barre des 104 millions.