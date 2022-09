Les Samsung Galaxy S7, S8 et Note 8 peuvent faire tourner Android 13, mais il y a un hic...

Soyons très clairs, ces premiers jets sont loin d’être parfaits et présentent encore quelques soucis. Nous pouvons notamment signaler l’absence de certaines fonctionnalités réseau sur les Galaxy S7 ou encore un appareil photo qui ne fonctionne pas du côté des Galaxy Note 8. Rappelons qu’il ne s’agit là que de premières versions et que la plupart de ces soucis devraient être corrigés. Notons enfin qu'il s’agit avant tout d’une alternative pour celles et ceux qui souhaitent profiter de l’ensemble des fonctionnalités d’Android 13 tout en bénéficiant des mises à jour régulières de sécurité sur leurs anciens modèles de Samsung Galaxy (uniquement sur les versions équipées par le SoC Exynos).