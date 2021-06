L'excellent OnePlus 8T bradé chez AliExpress avec un coupon et un code promo

Le OnePlus 8T est un smartphone qui en a dans le ventre ! Il est équipé d'un bel écran OLED 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels à 120 Hz. Cette dalle est globalement bien calibrée et affichera vos contenus préférés de la meilleure façon possible. Pour ce qui est des performances, notre mobile du jour embarque un processeur Snapdragon 865 compatible 5G. Celui-ci est épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Avec une telle configuration, il est largement capable de lancer tous les jeux gourmands en ressources. Sa fluidité est également parfaite au moment de jongler entre les applications.

En photo, le OnePlus 8T est aussi très débrouillard ! Pour cela, il comprend un dispositif dorsal avec un capteur 48 MP, un ultra grand-angle 18 MP et un macro à 5 MP. Le tout permet de capturer des vidéos en 4K. À l'avant, une dernière caméra 16 MP est de la partie. Enfin, l'autonomie de la batterie 4500 mAh atteint facilement une journée complète.