Marché des smartphones : six ans plus tard, Nokia signe son retour dans le top 10

Une stratégie payante

L'innovant Nokia 9 Pureview, ça passe ou ça casse

Depuis six ans,demeurait l'un des grands absents du top 10 du marché des smartphones. Mais depuis 2016, et l'autorisation accordée à HMD Global d'utiliser la marque Nokia pour commercialiser des appareils mobiles, la donne semble progressivement évoluer. Car la firme finlandaise revoit peu à peu la lumière du jour avecprincipalement basée sur un catalogue de produits d'entrée et milieu de gamme.En 2018, la société nordique a, par exemple, commercialisé le Nokia 8.1 , Nokia 7 Plus, Nokia 6 (version 2018), Nokia 2.1 et Nokia 5.1, pour ne citer qu'eux. Sans oublier l'introduction prochaine de tout premier vrai flagship, le Nokia 9 Pureview et ses cinq capteurs photo arrière . Ce positionnement stratégique a visiblement fait du bien à la compagnie au regard du dernier rapport mis en ligne par IHS Market Selon l'organisme, Nokia signe ainsi son grand retour dans le top 10 du marché en 2018, six ans après l'avoir quitté. Bien que ses parts de marché soient faméliques (1 %),: + 175 %, avec 15 millions de téléphones écoulés dans le monde entier. Si sa réapparition dans le top 10 se révèle surtout symbolique, sa croissance, elle, enregistre des résultats très prometteurs.L'année 2019 devrait, quant à elle, être placée sous le signe du haut de gamme : à voir si leparviendra à conquérir le grand public. L'entreprise a, en tout cas, le mérite d'innover et devrait d'ailleurs poursuivre ses efforts sur le segment du milieu et entrée de gamme.