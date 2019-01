Samsung Galaxy M10/M20 : des smartphones milieu de gamme aux allures de OnePlus 6T

Samsung fait la chasse aux "millenials" en Inde

De vrais airs de OnePlus 6T

Prix et disponibilité

Les nouveaux Samsung Galaxy M10 et M20 se veulent ainsi des terminaux milieu de gamme, proposés à moins de 200 dollars, et disposant d'un design assez soigné, mais lorgnant très clairement du côté du OnePlus 6T.Le nouveau Samsung Galaxy M20 dispose ainsi d'un large écran de 6,3" en qualité Full HD+. De son côté, le modèle M10 doit se contenter d'un écran 6,2" en résolution HD+. Le modèle haut de gamme est également doté d'un processeur Exynos 7904 (contre Exynos 7870 pour le M10), sans oublier. Tous deux se parent d'Cette nouvelle gamme Samsung Galaxy M est également animée par la nouvelle, qui promet une interface à la fois fluide et rapide. Tous deux sont compatibles, et disposent d'Côté look, en ce qui concerne la face avant, difficile de ne pas voir une évidente ressemblance avec le OnePlus 6T . On retrouve en effet sur les Galaxy M une encoche parfaitement identique à celle proposé par le groupe chinois. A vrai dire, à l'oeil, seuls les boutons latéraux permettent de confirmer que l'on n'est pas en face ici du dernier smartphone signé OnePlus..., puisque le capteur d'empreintes est relayé à l'arrière du terminal, en position centrale.Selon Samsung : "" Le constructeur ajoute que ces mêmes millenials veulent des smartphones "".. Côté tarif, il faudra tabler entre 150 et 190 dollars environ pour le modèle M20, et 110 à 130 dollars pour le modèle M10. A voir maintenant si ces derniers arriveront également en Europe ou non.