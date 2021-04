Mario Kart Tour dépasse la barre des 200 millions de dollars en 18 mois

Avec 90 millions de téléchargement et 12,7 millions de dollars de recettes lors de la première semaine, Mario Kart Tour est devenu le plus gros lancement de Nintendo sur smartphone , et de très loin. La deuxième place est détenue par Animal Crossing: Pocket Camp et ses 14,3 millions de téléchargement.

Rien que sur l’année fiscale 2020-2021, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, Nintendo a empoché 93 millions grâce à sa version mobile de Mario Kart. Il est ainsi devenu le 2e jeu mobile le plus rentable de la marque au logo rouge, juste derrière Fire Emblem Heroes qui comptabilise, lui, 163 millions de dollars sur cette même période.