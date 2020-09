Animal Crossing: New Horizons dévoile sa mise à jour d'Halloween

Un peu plus de six mois après sa sortie sur Nintendo Switch, l'excellent Animal Crossing: New Horizons reçoit encore du contenu inédit. Cette fois, c'est la mise à jour gratuite d'automne qui se dévoile à travers une bande-annonce (disponible en haut de cet article). Le patch en question sera téléchargeable par tous les possesseurs du jeu dès le 30 septembre 2020.