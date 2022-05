TEST | MSI Raider GE76 : Alder Lake et RTX 3070 Ti en colocation, ça détonne

Design : un look inchangé, mais toujours aussi convaincant

Avec 397 x 284 x 25,9 mm pour 2,99 kg sur la balance, le GE76 n’est pas vraiment ce que l’on peut appeler un PC portable fluet. Cette grosse machine, plus « transportable » que portable, reprend à l’identique la silhouette, le châssis et les détails de finition des précédents modèles. C’est normal : cette mouture 2022 n’est rien d’autre que ce que les constructeurs appellent un « refresh », une machine inchangée, simplement mise à jour sur le plan des composants. On retrouve donc ce qui faisait la force du GE76 l’an passé, avec un châssis mêlant aluminium et plastiques de bonne facture, et des finitions au cordeau. L’appareil est même relativement élégant pour un laptop gaming, avec son coloris gris foncé tirant légèrement vers le bleu, ses lignes taillées à coups de serpe et ses coins biseautés.

On apprécie aussi la qualité des charnières, bien robustes, et la répartition intelligente des différentes connectiques sur les flancs et l’arrière de l’engin. Sur ce point, le colosse de MSI a d’ailleurs tout ce qu’il faut où il faut. Au total, il regroupe un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB Type-C USB 3.2 Gen 2, un port USB Type-A USB 3.2 Gen 2, deux ports USB Type-A USB 3.2 Gen 1, un port RJ45, une sortie HDMI 2.1, une sortie Mini DisplayPort, un lecteur de cartes SD pleine taille et une prise casque Jack 3,5 mm. En clair, on ne manque jamais de rien.