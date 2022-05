MSI prépare le come-back de son Titan GT77, un portable gaming très (très) méchant

Pour ce qui est de l'affichage, on retrouverait trois options : Ultra HD, QHD et Full HD. Vraisemblablement, l'écran Full HD pourra monter à 360 Hz, mais ces trois options risquent par contre de se limiter à la technologie LCD IPS. Nous attendons le communiqué définitif de MSI pour en savoir plus.

Le MSI Titan GT77 serait pour le reste équipé d'un clavier mécanique Cherry MX disposant d'une course de 1,8 mm et d'un « bruit de clics croustillant », explique l'un des visuels en fuite sur Weibo.