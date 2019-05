COMPUTEX 2019 - MSI libère son GT7 Titan, un portable colossal mû par un Core i9-9900K

© MSI

L'union contre-nature d'un Core i9-9900K et d'un laptop

Le GE65 Raider : un PC portable déjà plus classique

Source : Neowin

Computex 2019 : les dernières informations Le Computex est un salon consacré aux dernières nouveautés hardware et composants PC. Cet événement d'envergure internationale se tient du 28 mai au 1er juin à Taipei (Taïwan), où plus de 50 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du Computex 2019

Evidemment, c'est surtout lequi marque les esprits, tant par son gabarit que par les composants qu'il embarque. Le, lui, arbore une configuration somme toute plus convenue, sans pour autant faire dans le laptop au rabais.Si le GT76 Titan reste en tête, c'est avant tout parce qu'il se pare d'unque l'on ne trouve que rarement sur une machine portable (ou tout du moins transportable) : led'Intel. Ce dernier pourra ici être overclocké jusqu'à 5 GHz. Une fréquence élevée, là encore inhabituelle dans le monde du laptop, même destiné aux joueurs.Pour éviter que la puce d', chauffée à blanc, ne fasse fondre le châssis,a pourvu son appareil d'un système de dissipation axé sur 11 caloducs en cuivre et pas moins de quatre ventilateurs. L'air est aspiré par le dessous du PC, via une large grille dédiée à l'aération, et passe à travers cinq radiateurs pour être ensuite évacué à l'arrière et sur les côtés duL'appareil, qui porte décidément bien son nom, peut aussi compter sur unede, ainsi que sur un maximum de 128 Go de mémoire vive. Il se dote enfin deux baies PCIe Gen3/SATA et d'un slot PCIe Gen3 supplémentaire. pour combiner SSD et HDD.Côté écran, enfin, en retrouve une dalle IPS de 17,3 pouces 4K / 60 Hz ou 1080p. Pas d'OLED en vue donc. L'ensemble vient avec un clavier RGB et des LEDs sont également disposées sous le terminal pour le rendre encore plus voyant qu'il ne l'est déjà.Le GE65 Raider , également présenté par MSI au, reprend pour sa part un design déjà exploité par la marque sur plusieurs modèles existants. On y trouve des, mais plus communs dans le monde du laptop.Il faut ici compter une configuration allant jusqu'au(pas d'overclocking possible), une RTX 2060 ou 2070, jusqu'à 64 Go de RAM et un combo SSD + HDD pour le stockage. L'écran passe enfin à une définition Full HD et une diagonale de 15,6 pouces. Il peut profiter (en option) d'un taux de rafraîchissement fixé à 240 Hz, comme nous l'apprendMSI a également présenté de nouvelles versions de ses P65 Creator et P75 Creator . Destinés aux créatifs avant tout, ils sont eux aussi équipés de. Le prix et la date de lancement dune sont pas encore connus, mais leest pour sa part attendu le mois prochain sur certains marchés clés. Son prix, lui, s'étire de 3600 à 4800 dollars en fonction de la configuration choisie.