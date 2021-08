MSI annonce ses nouveaux mini-PC, les Cubi N, en Pentium et Celeron "Jasper Lake"

Ces nouveaux mini-PC reposent sur un boîtier compact de 0,75 litre (116 x 112 x 55 mm pour 0,5 kg à vide) pour le modèle le plus grand et embarquent des processeurs Pentium et Celeron Intel « Jasper Lake » sous architecture Tremont. En l'occurrence, MSI proposera deux puces au choix : le Celeron N4500 (deux cœurs) ou le Pentium N6000 (quatre cœurs), tous deux gravés en 10 nm. Par rapport à la génération précédente, MSI évoque un indice IPC 30 % supérieur pour un boost de performances palpable. Cela dit, on reste bien sur des processeurs entrée de gamme à basse consommation, l'un comme l'autre limités à 6 W de TDP seulement. Il ne faudra donc pas viser les tâches lourdes avec les MSI Cubi N, mais ils proposent en contrepartie une faible nuisance sonore et suffiront pour les activités classiques du quotidien ou pour un usage au bureau.