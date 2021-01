CES 2021 : Intel vise le marché éducatif avec ses nouveaux processeurs Pentium et Celeron

Il y a six processeurs en tout, répartis dans deux familles. La première rassemble les Pentium N6005, Celeron N5105 et Celeron N4505, qui ont des TDP de 10 W ; la seconde, les Pentium N6000, Celeron N5100 et Celeron N4500, dont les TDP n’excèdent pas 6 W. Cette différence n’affecte pas le nombre de cœurs mais les fréquences CPU et GPU.