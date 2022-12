Le nouveau Windows Media Player va arriver sur Windows 10 !

Le mois dernier, nous vous évoquions l’éventualité que l’update 22H2 de Windows 10 puisse être la dernière « grosse » mise à jour de l'OS. S’il est dorénavant on ne peut plus clair que le système d'exploitation n’accueillera plus de nouvelles fonctionnalités majeures, la firme de Redmond va cependant déployer la nouvelle version de son Media Player sur Windows 10. Et ça, c’est une plutôt bonne nouvelle.