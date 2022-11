Pourquoi vous devriez vraiment faire les mises à jour dès qu'elles tombent (et c'est Microsoft qui le dit)

De plus en plus de hackers et d'États comptent sur la lenteur à installer les mises à jour pour exploiter des failles zero-day qui n'ont pas encore été patchées et ainsi pénétrer dans des environnements ciblés insuffisamment protégés. C'est ce que nous dit Microsoft dans un long rapport dont les meilleurs extraits nous sont relayés par The Hacker News. La firme explique notamment avoir « observé une réduction du délai entre l'annonce d'une vulnérabilité et la banalisation de cette vulnérabilité ». Ce facteur tend à privilégier l'action des pirates. Pour Microsoft, les géants de la tech et les utilisateurs doivent donc jouer contre la montre.