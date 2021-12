Windows 11 : l'invite de commandes va tirer sa révérence en 2022

Depuis longtemps, Windows utilise comme terminal par défaut le Windows Console Host, qui se fait vieillissant. Sentant qu'il était temps que l'expérience soit améliorée, l'entreprise a annoncé en 2019 et rendu disponible pour tous en 2020 le Windows Terminal, une version repensée et plus moderne de l'antédiluvienne console. S'il est déjà possible de le télécharger et de l'utiliser sur Windows 10 et 11, l'ancienne invite de commandes reste pour le moment l'application utilisée par défaut.