Xbox renforce la sécurité de sa messagerie de groupe pour prévenir des attaques DDOS

L'alerte a été lancée par un utilisateur sur Reddit et a rapidement reçu une réponse de la part de Bill Ridmann, ingénieur pour Xbox. La société est consciente de ce danger potentiel et travaille actuellement sur une solution :

« Salut à tous, nous sommes au courant du problème. Nous travaillons d'ailleurs depuis un moment à faire en sorte que la connexion à une messagerie vocale de groupe ne se fasse plus via peer-to-peer. Nous faisons en sorte semaine après semaine qu'un plus large pourcentage de messageries de groupe soit hébergé sur des serveurs, afin que votre adresse IP ne soit plus exposée ».

Pour rassurer les utilisateurs des applications mobile Xbox, Bill Ridmann a insisté sur le fait que les messageries de groupe sur smartphones ont toujours été hébergées sur des serveurs, pour que l'adresse IP des appareils ne soit jamais compromise.

En attendant que le problème soit entièrement réglé, faites donc attention aux invitations douteuses à des messageries de groupe sur les appareils et applications Xbox.