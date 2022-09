Comme Samsung en son temps, il vous sera possible d'afficher vos NFT sur votre téléviseur LG

Quelques mois après des annonces similaires de la part de Samsung, LG Electronics croit en l’avenir des NFT et officialise le lancement de sa plateforme baptisée « LG Art Lab ». On pourra y acheter et vendre des NFT à vocation artistique - ce qui exclut les clones des célèbres Bored Apes et autres pixels - afin de les exhiber sur son écran OLED lorsque la télé est en veille.

Le projet tourne grâce à Hedera, un réseau algorithmique annoncé comme une alternative à la blockchain. Hedera utilise la technologie hashgraph qui serait bien plus pratique et moins coûteuse que les transactions sur les traditionnelles Ethereum et Solana. Pour acheter les NFT en question, il faudra se munir d’USD Coin sur le portefeuille crypto Wallypto, encore phase de test.

LG Art Lab sera une application accessible uniquement sur grand écran, et le but est d’en faire une marketplace où des artistes contemporains pourront afficher et vendre leurs œuvres. Les choses sérieuses commenceront le 22 septembre prochain lors de l'inauguration du projet avec des NFT de Barry X Ball, un sculpteur américain qui transpose ses œuvres en numérique.