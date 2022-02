Intel : sa puce de minage Bonanza Mine 2 domine la concurrence

Le document reçu par nos confrères évoque de manière plus précise les performances du BMZ2 qui est alors comparé au plus puissant des mineurs ASIC, le S19j XP de Bitmain. Ce dernier est effectivement capable d'un taux de hachage de de 140 TH/s quand le BMZ2 atteint 135 TH/s et que BMZ1 devait se contenter de 40 TH/s.