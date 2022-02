Opportuniste, Intel annonce un processeur dédié au minage de crypto

Intel continue de pénétrer le marché des crypto-monnaies. Après des processeurs conçus pour les mineurs d’Ethereum , le géant de la tech expédiera sa première puce dédiée au minage des bitcoins et consorts dans le courant de l’année. Parmi les premiers clients, Argo, GRIID et surtout Block , l’entreprise dirigée par Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter . Conscient que la démarche sera décriée, Intel promet une solution améliorant la consommation en énergie des activités de minage. L’entreprise annonce des performances par watt plus de 1000 fois supérieures à celles des GPU traditionnels afin d'accélérer les tâches de la blockchain.