Huawei à l’heure de Windows 11 : on a posé cinq questions à Stéphane Curtelin de Huawei France

Clubic : Depuis combien de temps dure la collaboration entre Huawei et Microsoft sur le marché du PC portable ?

Stéphane Curtelin : Depuis les premiers PC portables. En fait on a toujours travaillé avec Microsoft, donc ça fait des années. Plus précisément, ça fait trois ans et demi que je suis chez Huawei, et je pense qu’on a dû lancer nos premiers PC portables au début [de cette période]. Donc on travaille avec cette entreprise depuis toujours.

Huawei a-t-elle profité du déploiement de Windows 11 pour apporter des nouveautés logicielles particulières à ses MateBook (en termes de surcouche logicielle) ?

Ce qui est certain c’est que nous avons poursuivi la vision qu’on avait de l’écosystème Huawei, pour le rendre le plus riche possible et, aussi, le plus intuitif pour le consommateur moyen. Ça veut dire qu’on va retrouver sur nos appareils des points de surcouche auxquels on tient énormément, comme Huawei Share. Pour nous, il n’y a pas de meilleure façon d’interagir avec un smartphone, du moins lorsqu’on a un smartphone Huawei. Et ensuite on a toute la partie connexion avec une tablette ou un écran comme le MateView, qui permet aussi d’avoir un affichage sans fil.

Ce sont ces types de surcouche qu’on a voulu apporter, qu’on avait déjà apporté et qu’on continue d’apporter, justement. On les a enrichies, parce que désormais le Huawei Share gère trois écrans de smartphone simultanément sur PC au lieu d'un seul précédemment. Maintenant il est par exemple possible d'afficher en même temps sa messagerie WhatsApp , sa messagerie professionnelle et sa galerie photo, par exemple.

Hichem El Assri (directeur produits PC , tablettes, moniteurs et enceintes), qui se joint à l’entretien :

On est dans la continuité de l’expérience quel que soit l’OS. C’est quelque chose qu’on a lancé dès le départ sur nos produits et que nous développons depuis pas mal de temps. Donc on a maintenant une certaine expertise, c’est hyper fluide, ça marche très bien, et ça nous donne une longueur d’avance sur pas mal de nos concurrents.

Cela dit, on a souri quand on a vu que Windows 11 s’orientait aussi vers cette multi-convergence, le fait de faire communiquer, enfin, les différents OS. Mais je pense que ce ne sera jamais aussi bien intégré que ça l’est pour Huawei. C’est d’ailleurs pour ça que nous nous concentrons uniquement sur les produits que nous commercialisons : pour maîtriser l’expérience. En revanche, tout ce qui est valable sur Windows 11 sera valable sur nos produits, avec nos fonctions additionnelles en prime.