HP installe des puces Alder Lake et ARC dans ses Spectre x360 en 13,5 et 16 pouces

Commençons par le HP Spectre x360 de 13,5 pouces. Cet ultraportable ne mise pas sur la finesse à tout prix. On monte en effet à 1,7 cm d'épaisseur pour un peu plus 1,3 kg, ce qui ne lui permettra pas de rivaliser avec le Galaxy Book 2 Pro 360 de Samsung, par exemple, puisque ce dernier se révèle plus fin et plus léger. Cela dit, HP mise quand même sur des processeurs Intel Alder Lake-U, à basse consommation, en nous proposant le Core i5-1235U ou l'i7-1255U couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR4x (à 4 266 MHz).