L'application française Rocambole retirée du Google Store, elle perd tous ses abonnés

La série littéraire Coronavirus, écrite par Neil Jomunsi, plonge le lecteur dans un futur où le CoV-41 décime Paris. On y suit alors la jeune Lia et ses deux frères, séparés de leurs parents, dans leur lutte pour échapper à la quarantaine imposée par l'armée. Nous vous avions présenté ce récit à l'occasion d'un épisode de notre chronique · S | F · ; la série fictionnelle, au rythme soutenu sur fond de crise sanitaire est un véritable régal à découvrir.

Seulement, Coronavirus est assimilée par les algorithmes de Google à un contenu de type fake news. En conséquence, l'application Rocambole s'est vue retirée du Play Store. Pire, la jeune société française a perdu, de fait, tous ses abonnés. Elle est donc dans une situation particulièrement délicate.

Or, Coronavirus n'est qu'une oeuvre de fiction, si bien que Google semble s’empourprer dans l'excès de zèle. D'autant plus que Rocambole n'est pas la seule à souffrir de cet algorithme : d'autres applications littéraires ont également été supprimées, sans consultation préalable des éditeurs… Et pour l'heure, aucun changement ne se profile à l'horizon.