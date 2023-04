Et si… l'IA de Google répondait à vos messages textes (SMS, MMS, etc.)

Dans tous les cas, cette fonctionnalité n'aurait pas pour objectif de répondre automatiquement à vos contacts, mais bien de rédiger un message à votre place pour vous faire gagner du temps. Ce message serait ajouté à la barre de texte pour vous permettre de le relire et de le modifier au besoin avant l'envoi… qui resterait pour sa part manuel.

Notons que Google Messages dispose déjà d'une fonctionnalité semblable : Smart Reply. Cette dernière permet d'ores et déjà de composer des réponses simples en fonction du contexte et de la tonalité des derniers messages échangés. Il est néanmoins possible que cette fonction disparaisse prochainement pour laisser place à une IA plus perfectionnée qui permettrait de rédiger des messages plus complexes.