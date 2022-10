Google poursuivie pour avoir collecté des données biométriques d'utilisateurs sans aucun consentement

Le moteur de recherche est bien souvent sous le coup d'enquêtes et de plaintes quant au respect de la confidentialité de ses utilisateurs, et cette fois, c'est l'État du Texas qui demande des comptes à l'entreprise californienne.

En effet, le procureur général de l'État, Ken Paxton, vient de déposer une plainte contre Google, qui aurait, selon lui, violé le « Capture or Use of Biometric Identifier Act », un texte de loi qui encadre l'utilisation des données biométriques des citoyens texans.

Selon le contenu de la plainte, Google aurait recueilli la voix et les données relatives aux visages des possesseurs de Nest Hub Max, ainsi que des utilisateurs de Google Assistant ou de Google Photos, sans demander explicitement leur consentement au premier démarrage de ces différents services, une obligation inscrite dans la loi.

« Au mépris flagrant de cette loi, Google a, depuis au moins 2015, collecté des données biométriques auprès d'innombrables Texans et utilisé leurs visages et leurs voix pour servir les fins commerciales de Google », précise le procureur du Texas.