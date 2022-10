Avec ou sans-fil, d'une source à l'autre, comment Android 13 va vous simplifier l'audio

Comme partagé par nos confrères de The Verge, Mishaal Rahman, journaliste chez Esperdev, a tout récemment pu tester la possibilité d’alterner entre différentes sessions multimédias depuis l’écran de verrouillage de son smartphone. Une fonctionnalité qui permettra enfin aux utilisateurs de switcher la sortie audio vers leurs devices Google Cast et qui ne sera donc plus limitée aux appareils appairés via Bluetooth.