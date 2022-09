Quand les Simpson ont droit à une intro hommage à Google Chrome

On peut y retrouver des versions pixellisées de Homer, Marge, Lisa, Maggie et Bart, lesquels doivent sauter par-dessus des cactus dans le désert. Un hommage au célèbre « dino game » de Google, le petit jeu vidéo qui se met automatiquement en place quand un souci de connexion réseau est détecté. À l'oreille, on peut également entendre une version 8-bit du thème des Simpson.