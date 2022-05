YouTube Short à deux doigts d'inventer la fonctionnalité "Fond Vert"

Si vous faites partie de ces internautes qui se font régulièrement happer par les petites vidéos YouTube Shorts, vous n'êtes pas seuls, puisque 30 milliards d'entre elles sont visionnées chaque jour. C'est quatre fois plus qu'il y a un an. Aussi, Google se doit d'alimenter cette fonctionnalité très appréciée, quitte à aller piocher encore un peu plus du côté de chez TikTok.