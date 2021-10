Google : après la calculatrice, l'accordeur de guitare sur le moteur de recherche

Cela va simplement dépendre de l'appareil que vous utilisez pour vous servir de l'accordeur. Entre un micro haut de gamme branché sur un PC et un smartphone datant de 2010, une grosse différence peut subsister et les résultats ne seront pas les mêmes : la qualité du micro de ce vieux téléphone ne sera pas assez élevée pour que Google puisse reconnaître les notes jouées et donc vous informer sur les manipulations à effectuer sur votre guitare.