Test ASUS ROG Strix Arion S500 : un SSD externe compact, performant, fiable et robuste

L’illustration ci-dessus est un bref aperçu de mesures en « simple copie » via l’explorateur de fichiers de Windows. Nous prenons ici notre fichiers tests d’un peu plus de 200 Go et nous le copions depuis une unité très rapide. À pratiquement 700 Mo/s de moyenne, le ROG Strix Arion est un peu moins rapide que le Rocket XTRM-Q de Sabrent (850 Mo/s), mais tellement plus véloce que le Blaze SL660 (360 Mo/s).