Les AirPods Pro présentés cette semaine ? On fait le point sur les nouveautés attendues

© Ben Geskin

Des AirPods Pro commercialisés sans cérémonie

AirPods Pro will be shown next week on Tuesday / Wednesday at an event / session with journalists at Apple's local offices pic.twitter.com/HFLqpHAGkg — Ben Geskin (@BenGeskin) October 27, 2019

De quoi les AirPods Pro sont-ils le nom ?

Les AirPods Pro seraient disponibles dans huit coloris.

Via : BGR

Alors que nous étions nombreux à attendre une seconde conférence en ce mois d'octobre autour des iPad et des MacBook, Apple opterait finalement pour une présentation en comité réduit pour dévoiler ses nouveaux AirPods Pro.On les voyait bien présentés en guise d'amuse-bouche lors d'un événement dédié aux nouveaux iPad Pro ou encore au fameux MacBook Pro de 16 pouces que l'on n'en finit pas d'attendre. Mais à en croire Ben Geskin, Apple opterait pour un événementpour prêcher en faveur de ses nouveaux écouteurs true wireless.Selon lui, Apple aurait invité une poignée de journalistes à venir dans ses locaux de Cupertino pour découvrir en avant-première les AirPods Pro. Mieux, Apple en profiterait pour les commercialiser dans la foulée ; enterrant par conséquent toute hypothèse de conférence supplémentaire en ce mois d'octobre.On parle des AirPods Pro depuis l'été 2018 . Et à en juger par les dernières informations à leur sujet, tout porte à croire que l'on tiendrait là la véritable deuxième génération d'AirPods tant attendue.Tout d'abord, la forme. Les photos volées ainsi que les rendus 3D nous donnent à voir des écouteurs au dessin inédit pour Apple. Les AirPods Pro ont l'air plus profonds, lorgnant davantage vers des intra-auriculaires et reniant fatalement l'héritage des EarPods. Une nouvelle forme, nous disent les, qui s'accompagnerait d'une résistance accrue à la sueur et à la pluie. De plus, ces nouveaux écouteurs intégreraient une fonctionnalité de réduction de bruit active pour une écoute plus confortable en extérieur.Qui dit nouvelle forme, dit aussi nouvelle boîte de rangement. À en juger par les rendus 3D et les clichés partagés par des ouvriers d'usine, celle-ci serait plus allongée que celle des AirPods de première génération. L'ensemble se déclinerait aussi dans pas moins de huit couleurs différentes, parmi lesquelles on retrouvera les nouveaux coloris inaugurés par Apple avec les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Des nouveautés qui ne seraient pas sans conséquence sur le tarif de ces AirPods Pro. À en croire Ming-Chi Kuo, ceux-ci pourraient être commercialisés autour des 260$ — soit près de 300€ en France. Autrement dit, plus du double du tarif attendu des Amazon Echo Buds (119€).