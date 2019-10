Apple sortirait des AirPods Pro avec réduction de bruit pour 260$ à la fin du mois

© Apple

Les AirPods Pro offriront une réduction de bruit

Un nouveau design, plus intra-auriculaire

Une icône représentant des écouteurs inconnus a fait son apparition dans la dernière version d'iOS. © MacRumors

D'après 52audio, voici à quoi ressembleront les nouveaux AirPods. © 52audio.com

Via : MacRumors

D'après le China Economic Daily, les fameux AirPods à réduction de bruit desquels on entend parler depuis un an maintenant sont dans les starting-blocks.Les informations du quotidien chinois concordent avec les prévisions de Ming-Chi Kuo qui, en avril dernier , envisageait qu'Apple puisse sortir une nouvelle paire d'AirPods dotée «» et au tarif «».À en croire China Economic Daily, Apple répondrait effectivement à ces deux attentes en adoptant d'une part un nouveau châssis en métal — favorisant la dissipation thermique — et d'autre part une étiquette tarifaire de 260 $ (contre 199 $/229 € pour les actuels AirPods Gen 2 avec boîtier de recharge sans-fil).Pour justifier cette hausse de tarif, et mériter leur petit nom de AirPods Pro, ces nouveaux écouteurs true wireless profiteront donc d'une réduction de bruit et, peut-être, d'un certain niveau d'étanchéité Outre les nouveaux matériaux qui seront utilisés par Apple dans ses AirPods Pro, leurpourrait aussi évoluer. C'est en tout cas ce que suggérait une étrange icône dénichée dans le code de iOS 13.1.2, montrant une paire d'écouteurs à la forme jusqu'à présent jamais vue dans le catalogue Apple.Le mois dernier, le site 52audio.com prétendait détenir une photo volée des nouveaux écouteurs signés de la Pomme. Passée inaperçue, cette déclaration trouve désormais un tout autre éclairage. On remarque en effet que la forme de ces oreillettes ressemble fortement au modèle présenté dans l'icône d'iOS 13.1.2.Les nouveautés du côté de ces AirPods Pro pourraient donc être plus nombreuses que prévu. Une chose est sûre : elles ne se limiteront pas à une évolution (trop) timide comme pour le passage de la première à la deuxième génération. Rendez-vous à la fin du mois pour en avoir le cœur net ?