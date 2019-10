Ces écouteurs wireless LG se nettoient tout seul, via un système UV intégré

Un nettoyage automatique pour les LG Tone+ Free

Un boitier de recharge tueur de bactéries

Source : The Verge

Ces écouteurs sont en effet capables de se nettoyer de manière autonome, directement grâce à leur boitier de recharge, qui va s'occuper de tuer les germes !Alors que Microsoft a tout récemment levé le voile sur ses écouteurs Surface Earbuds , du côté de chez LG, on joue la carte de l'originalité avec les Tone+ Free.En effet, ces écouteurs wireless profitent d'un système qui permet d'éliminer automatiquement les diverses bactéries qui pourraient venir s'y loger.Comment ? Grâce au boitier de charge fourni ! En effet, ce dernier dispose d'un système de diffusion d'UV, qui va se charger de griller toute forme de bactérie, tout en rechargeant la batterie des Tone+ Free bien sûr.Au-delà de cette dimension «», les LG Tone+ Free sont des écouteurs sans-fil plutôt « classiques », avec un système de contrôles tactiles, une certification de résistance à l'eau et une autonomie d'environ six heures. LG n'a pas spécifié la quantité de recharge prodiguée par le boitier.Pour l'heure, les écouteurs Tone+ Free signés LG sont exclusivement destinés au marché sud-coréen. Ils seront disponibles dès la fin du mois d'octobre en coloris noir (et en novembre en blanc), à un prix de vente fixé à 215 dollars environ. À voir maintenant si ces derniers sauront s'exporter en dehors de leur terre natale.