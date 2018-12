Apple devra faire fabriquer ses iPhone haut de gamme en Inde

Le changement de stratégie d'Apple

Le géantse désengagerait-il petit à petit de la Chine ? On ne peut pour l'instant pas l'affirmer, mais l'un de ses assembleurs majeurs, le taïwanais, comme l'indiquent des sources proches du dossier. Jusqu'à maintenant, seuls les iPhone SE et 6S étaient assemblés en Inde, dans le centre technologique de Wistron Corp.Foxconn assemblera les modèles les plus coûteux (sans doute ceux de la famille de l'iPhone X) dans l'usine Foxcon se trouvant dans la ville de Sriperumbudur, dans le sud de l'Inde. L'usine fabrique déjà des smartphones pour le compte de Xiaomi Corp, et devrait être agrandie grâce à, rendu nécessaire pour accueillir Apple, indique Reuters. Par ailleurs, cette extension de l'usine pourraitPour le moment, Apple vend essentiellement des iPhone bas de gamme en Inde. En 2017, la firme de Cupertino avait réalisé la moitié de ses ventes dans le pays avec des modèles sortis avant l'iPhone 8. Et la production de l'iPhone X a sérieusement ralenti depuis que les modèles Xs et Xr sont proposés au public. Cependant, il n'est pas exclu que Foxconn assemble la version la plus récente de l'iPhone X en Inde, où Apple espère une croissance importante. Les deux sociétés se refusent pour l'instant à commenter ces affirmations.