Apple renouvellerait toute sa gamme d'appareils d'ici la fin d'année, même le Mac Mini

3 nouveaux iPhones, un MacBook Air repensé, et un tout nouveau Mac Mini

Les iPads Pro disent adieu au bouton Home, et Siri s'incruste dans vos oreilles



Modifié le 12/07/2018 à 11h11

, et même. Tout va y passer.C'est en tout cas ce que croit savoir Ming-Chi Kuo, fidèle analyste de la marque pour TF International Securities, qui a publié ses prédictions concernant le prochaind'Apple.Parmi les spéculations de Kuo, on trouve une confirmation à la rumeur, persistante, de l'arrivée de trois nouveaux iPhones d'ici la fin d'année.D'après les informations glanées par l'analyste, on devrait voir arriver une nouvelle version de l', disposant d'un écran OLED de 5.8 pouces. Unsemble également dans les cartons, et s'offrira un écran OLED de 6.5 pouces. Enfin, un modèle « moyenne gamme » équipé d'un écran LED sans bords de 6.1 pouces pourrait prendre le relais des actuels iPhones SE.Attendue depuis longtemps, la nouvelle version dudevrait faire ses débuts d'ici la fin d'année. Celui-ci conservera son statut de modèle le plus accessible des ordinateurs portables Apple, tout en bénéficiant des processeurs Intel de 8e génération (Coffee Lake).Plus généralement, lesbénéficieront tous des performances de la dernière génération de processeurs Intel... Y compris le, qui recevra sa premièredepuis ... 1364 jours.En addition, Kuo table sur deux nouveaux iPads Pro. Tous deux disposeraient de FaceID, et abandonneraient (comme tous les nouveaux modèles d'iPhones) leur bouton Home, au profit d'un design. D'après l'analyste, deux tailles sont dans les cartons : 12.9 pouces, et un modèle 11 pouces qui remplacera probablement l'actuel de 10.5 pouces.Les écouteurs sans-fil d'Apple, les, bénéficieront eux aussi d'une V2. De ce que l'on en sait, les « performances sans-fil » se verraient améliorées, et Siri ferait son apparition dans vos oreilles. Contrairement aux précédentes rumeurs, les écouteurs ne devraient pas proposer de réduction de bruit active, ni de résistance à l'eau.Pour celles et ceux qui portent la Pomme jusqu'au poignet, sachez que deux nouvellessont prévues. Si l'on ignore dans quelle mesure les modifications seront importantes, l'écran des deux déclinaisons (38mm et 42mm) devrait bénéficier d'une petite augmentation. Le premier passant de 1.5 pouces à 1.57 pouces, et le second de 1.65 pouces à 1.78 pouces.Enfin, le très attendudevrait faire son apparition sur les étals. Présenté il y a déjà un an, le kit de rechargement universel d'Apple fera ses débuts chez le quidam d'ici la fin d'année. Cette station de charge à induction permettra de recharger non seulement son iPhone, mais également son Apple Watch et ses AirPods simultanément.Mais, comme toujours avec les rumeurs, seul le temps nous permettra de les vérifier. Toujours est-il que l'attente ne devrait plus être très longue, Apple ayant l'habitude de tenir une Keynote début septembre pour présenter ses nouveautés.