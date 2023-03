AppStore : les prix changent, voici tous les détails

En pratique, les fournisseurs d’applications peuvent dorénavant fixer des prix allant de 29 centimes de dollars jusqu’à 10 000 dollars (sur demande). Les incréments sont croissants et dépendent des montants : ils sont par exemple de 10 centimes de dollars entre 29 centimes et 10 dollars, de 50 centimes entre 0,49 centime et 49,99 dollars, etc. Tout est détaillé dans le tableau ci-dessous, en euros et en dollars.