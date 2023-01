Elle est de retour ! Deux ans plus tard, Apple relance l'enceinte HomePod

L'enceinte est toujours recouverte de tissu mesh et est surmontée d'un écran tactile, un peu plus grand sur cette version, qui permet d'interagir avec Siri, en plus de contrôler le volume. Elle mesure 14 cm de diamètre pour un poids toujours imposant de 2,3 kg.

À l'intérieur, on retrouve 5 tweeters (contre 7 auparavant) au bas de l'appareil et un boomer de 4 pouces pour les graves. Apple utilise sur cette version son SiP (System in Package) Apple S7 qui équipait l'Apple Watch Series 7.