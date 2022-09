Endommager les haut-parleurs de son MacBook en jouant une musique trop fort, c'est possible

Afin d'achever complètement les deux haut-parleurs, il a ensuite joué une musique extrêmement forte appelée « I Won the Loudness War » de Dan Worrall. Vous pouvez constater le massacre via un fil Twitter dans lequel Hector Martin a présenté pas à pas les résultats de ses tests (pensez à baisser le son à fond avant de regarder la vidéo, pour le bien de votre matériel audio et de vos oreilles).