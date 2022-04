Apple dessine un gamepad magnétique pour ses iPhone

Après le lancement d'Apple Arcade, son abonnement qui offre un accès à un catalogue de jeux mobiles exclusifs, Apple serait en train de travailler à la mise au point d'une manette pour ses appareils mobiles. C'est en tout cas ce que laisse entendre ce brevet déposé par la marque il y a quelques semaines.

L'accessoire ne serait pas forcément différent de ceux déjà proposés par plusieurs constructeurs tiers. L'iPhone ou l'iPad viendrait se placer au centre de cette manette, et les boutons et joysticks seraient placés à gauche et à droite de l'appareil mobile.

Apple détaille toutefois un système d'attache magnétique qui permettrait en outre d'alimenter électriquement la manette ainsi que de transférer des informations. Le brevet ne le dit pas explicitement, mais l'on peut imaginer que le constructeur utilise MagSafe, déjà intégré aux iPhone depuis près de deux ans, pour cela. Pour l'iPad, les choses sont plus floues, mais Apple pourrait, selon la rumeur, intégrer prochainement ce procédé à sa gamme de tablettes.

Néanmoins, rien ne dit qu'Apple ira au bout de son projet. On ne compte plus d'ailleurs les brevets qui ne donnent jamais lieu à un produit en bonne et due forme.