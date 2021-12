Xiaomi 12 Pro VS iPhone 13 Pro Max : quel est le smartphone le plus puissant de cette fin d'année ?

Pour l'heure, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro ne sont pas encore lancés en France. Il faudra pour cela attendre encore quelques mois. Mais rien ne nous empêche de prendre de l'avance et de vous proposer un petit comparatif entre ce nouveau modèle et l'iPhone 13 Pro Max qui, lui, est déjà sorti depuis plusieurs mois.