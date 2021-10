Mythic Quest reviendra pour 2 saisons supplémentaires sur Apple TV+

Sa première saison avait été tièdement accueillie, mais à en croire les spectateurs et critiques, Mythic Quest a trouvé son ton au cours de saison 2, diffusée il y a quelques mois. La comédie de Rob McElhenney et Charlie Day a également décidé Apple TV+ à lui offrir d'un coup deux saisons supplémentaires. L'écriture de la saison 3 commencera cette année, et il faudra donc probablement attendre fin 2022 pour voir le résultat final.