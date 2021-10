Apple corrige discrètement une faille dans iOS 15 (et refuse de créditer le chercheur qui l'a trouvée)

Le 1er octobre, Apple a sorti iOS 15.0.1 afin de corriger le bug de déverrouillage entre l'iPhone 13 et l'Apple Watch. Mais l'entreprise en a aussi profité pour corriger une vulnérabilité découverte et démontrée par Jose Rodriguez en septembre, qui permet de contourner l'écran de verrouillage de l'iPhone . Le problème est que ce correctif n'est indiqué nulle part et le chercheur n'est par conséquent pas crédité.