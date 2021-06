iOS 15 : la loupe enfin de retour lors de la sélection de texte

D'après les premiers retours, cette nouvelle version de la loupe est un peu plus petite que la précédente. Elle ne zoome pas vraiment sur le texte, elle crée juste un aperçu au-dessus dans la même taille de police et montre une partie de la phrase plus réduite. Cependant, nous avons ici les retours de la première version de la bêta et rien ne dit qu'Apple ne changera pas son design pour se rapprocher de l'original avant la sortie officielle de la mise à jour.