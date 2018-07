Amazon : succès pour Prime Day 2018, plus de 100 millions d’articles vendus

dennizn / Shutterstock.com

Succès en France pour Prime Day 2018

Le géant Amazon misait gros sur l'opération Prime Day 2018. Les 16 et 17 juillet, durant 36 heures, les abonnés Amazon Prime ont pu profiter de milliers d'offres souvent alléchantes sur une large sélection de produits issus d'une trentaine de catégories différentes. Ce jeudi, Amazon a livré son bilan de l'événement, et ce n'est pas peu fier que le géant du commerce en ligne a annoncé avoir écoulé plus de 100 millions de produits dans le monde entier. Nous avons relevé quelques enseignements majeurs qui devraient vous intéresser, en France et dans le monde.Avec 100 million de produits expédiés en un jour et demi, Amazon a naturellement établi un record d'achats chez les abonnés Prime, et ce dans 17 pays. Incontestablement, l'opération est une réussite puisque la compagnie américaine a enregistré plus de clients Prime le 16 juillet 2018 que n'importe quel autre jour dans son histoire.Parmi les produits les plus vendus, l'enceinte connectée Echo Dot et le Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa auront été les tauliers de Prime Day 2018, donnant encore plus de valeur à ce succès, puisqu'il s'agit de produits... Amazon.A noter que sur le plan mondial, les « rayons » jouets, beauté, ordinateurs et accessoires informatiques, ainsi que vêtements et cuisine ont été les plus sollicités. Plus de 5 millions d'articles ont été écoulés dans chacun d'entre eux.L'opération d'Amazon aura aussi été couronnée de succès sur nos terres. En France, la firme indique que ce sontqui ont été achetés par les membres Amazon Prime, en 36 heures rappelons-le.Parmi les articles fétiches, on retrouve l'abonnement de 15 mois à PlayStation Plus etde Lunii.A noter que pour l'anecdote, Amazon nous informe que la livraison la plus rapide pendant l'événement a été effectuée en... 29 minutes, grâce au service de livraison ultra rapide Prime Now. Vous ne rêvez pas, non. Celle-ci contenait des glaces, des bouteilles d'eau, des tomates et des bananes.Voilà de quoi renouveler l'expérience du côté d'Amazon on l'imagine. Le programme Prime propose la livraison gratuite, illimitée et rapide (en un jour ouvré), ainsi qu'un accès à des contenus exclusifs, pour 49 euros par an.