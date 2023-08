Amazon Prime Video : la série Fallout sur vos écrans dès 2024 ?

Fallout fait partie de toute une série d'adaptations financées par Amazon. L'entreprise travaille également sur des séries issues de God of War et Tomb Raider, et il se murmure même depuis plusieurs mois qu'une adaptation de Mass Effect pourrait être en discussion.

En attendant, revenons à Fallout et à son duo de réalisateurs, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Si leurs noms vous disent quelque chose, c'est peut-être parce qu'il s'agit des deux personnes derrière Westworld. Du côté du casting, on retrouvera Kyle Maclachlan (Twin Peaks), Xelia Mendes-Jones (La Roue du Temps), Ella Purnel (Arcane), Aaron ou encore Walton Goggins (Django Unchained).

Quant à la création, on sait aussi qu'elle a été confiée à Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet. Évidemment, Todd Howard, producteur exécutif de Bethesda Games Studios, supervise la création. On rappelle d'ailleurs qu'un Fallout 5 est bien prévu, mais il ne sortira que dans plusieurs années. Pour l'heure, Bethesda est concentré sur le lancement de Starfield, après quoi The Elder Scrolls 6 pourra entrer en phase active de développement. Autrement dit, nous avons le temps de voir le jeu venir.