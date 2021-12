Amazon va mettre Alexa (pas l'assistant vocal, l'autre) à la retraite

Il n'est déjà plus possible de s'abonner sur le site, étape nécessaire pour profiter des analyses et outils SEO, depuis le 8 décembre. Pour celles et ceux qui possèdent actuellement un abonnement, le dernier paiement sera réalisé avant le 1er avril, et ils ne pourront plus accéder à leurs données à partir du 1er mai 2022.

Amazon n'a pas expliqué les raisons de ce choix. En tout cas, Alexa.com était de moins en moins visité et existait dans un paysage de plus en plus compétitif, en plus de posséder le même nom que le produit phare de la marque.