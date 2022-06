Aux États-Unis, Microsoft embrasse les syndicats quand Amazon n'en veut pas

Les géants du Web ont toujours montré une hostilité farouche à l'égard des organisations salariales. L'exemple le plus parlant est celui d'Amazon, qui a fait des pieds et des mains pour empêcher la création de son premier syndicat dans l'un de ses entrepôts situés à New York.

Amazon aurait dépensé des millions de dollars en consultants spécialisés et n'a pas non plus hésité à mobiliser certains de ses salariés les plus fidèles pour une campagne de propagande sur les réseaux sociaux. L'issue du scrutin a approuvé à une petite majorité la création de ce premier syndicat, mais Amazon explore encore toutes les voies légales pour contrecarrer ce vote. Le groupe indique notamment que les membres de l'Amazon Labor Union, à l'origine du vote, ont intimidé des salariés pour obtenir des voix.

Apple est également pointé du doigt pour ses pratiques antisyndicales. Les employés d'au moins deux Apple Store souhaitent mettre en place des élections, mais la firme ne l'entend pas de cette oreille et a récemment augmenté les salaires de ses employés jusqu'à 45 %, tout en formant les managers des magasins à diffuser une communication offensive contre les syndicats à destination des salariés.